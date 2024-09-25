Следователи нашли крупные суммы наличными при обысках по делу Иванова

При расследовании уголовного дела о получении взятки следователи провели обыски у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и обнаружили большие суммы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Журналисты получили судебные документы. Из них стало известно, что обыски прошли по месту службы и дома у Иванова. Правоохранители обнаружили крупные суммы наличными.

Суд наложил арест на недвижимость бывшего замминистра, а именно земельный участок, загородный дом и баню в Тверской области. Иванов владел также мотоциклом MV Agusta, машинами Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-класса. Две последние он передал бывшей жене.

Иванова и его сообщника, бизнесмена Сергея Бородина правоохранители задержали в апреле. Суд заключил их под стражу. Бывший замминистра просил перевести его под домашний арест, но следователь выступил против.