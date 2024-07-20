Фигурант дела Иванова пожаловался на проблемы со здоровьем

Фигурант дела Иванова Бородин попросил смягчить ему меру пресечения

Суды общей юрисдикции Москвы
Фото: Суды общей юрисдикции Москвы/Telegram

Фигурант уголовного дела о взятках бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Сергей Бородин попросил суд смягчить ему меру пресечения из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.

«У Бородина есть заболевания, а именно аритмия сердца и гипертония, в связи с чем его защита просит избрать меру пресечения в виду подписки о невыезде и надлежащем поведении либо домашнего ареста», — говорится в документе.

Басманный суд Москвы продлил арест Бородину и Иванову до 23 сентября. Также по делу проходит совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

Иванов курировал в Минобороны работу военно-строительного комплекса, следствие подозревает его и Бородина во взятках в особо крупном размере.

Ранее ФАС подала иск на 17 миллионов рублей к «Олимпситистрою» по делу Тимура Иванова.

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