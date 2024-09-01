Экс-замглавы Минобороны Иванов попросился домой под честное слово

Проходящий по делу о взятке на сумму более миллиарда рублей бывший замминистра обороны Тимур Иванов попросил об изменении меры пресечения на домашний арест и пообещал, что не станет скрываться от следствия. Об этом со ссылкой на решение Басманного суда о продлении меры пресечения обвиняемому сообщил ТАСС .

В приведенной выдержке из решения указали, что Иванов и представляющие его интересы адвокаты выступили против ходатайства следователя, который попросил оставить экс заместителя министра в СИЗО до окончания расследования.

Защитники указали, что Иванов не имеет намерений сбегать или мешать работе криминалистов. Кроме того, у него есть постоянное место жительства, а на иждивении находятся малолетние дети. Адвокаты также сослались на награды и благодарности обвиняемого и просили отправить Иванова под домашний арест или назначить ему запрет определенных действий.

Суд встал на сторону следователя и посчитал его аргумент о том, что Иванов сбежит из-под домашнего ареста, состоятельным. Ходатайство правоохранителей удовлетворили.

Ранее из материалов дела стало известно, что загранпаспорта бывшего заместителя министра все еще находятся в отделе кадров ведомства, несмотря на то что Иванова уже уволили. Также адвокаты настаивали, что подзащитный находится под западными санкциями, поэтому бежать за границу не может.

По делу Тимура Иванова проходят предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. По решению суда все активы и имущество трех фигурантов находятся под арестом в рамках обеспечительных мер.