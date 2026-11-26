Скоро начнется слушание дела агентов СБУ, причастных к покушению на главу совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Перед судом вскоре предстанут пятеро фигурантов, причастных к теракту в 2025 году, в результате которого погиб председатель совета депутатов городского округа города Новая Каховка Херсонской области», — отметили в сообщении.

Завербованные граждане получили от кураторов компоненты взрывного устройства и установили бомбу на входе в административное здание. Они дождались прибытия намеченной жертвы и активировали взрыв. Леонтьев скончался в больнице, две пожилые женщины, оказавшиеся поблизости, получили ранения.

Все злоумышленники находятся под стражей. Их задержали в марте 2026 года при подготовке новых терактов.