Журналист Сергей Заворотный, пострадавший при взрыве автомобиля в Москве, чувствует себя лучше. Об этом сообщил 360.ru экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Из реанимации перевели в палату, сейчас идет реабилитация. Дай бог, все будет нормально», — отметил политик.

По его словам, Заворотный уже встает и разговаривает.

Автомобиль с журналистом взорвался 13 ноября на Кировоградской улице в Москве. Заворотный оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Позже правоохранители задержали женщину, которая установила на машину взрывное устройство. Россиянка находилась под влиянием работников мошеннического кол-центра и считала устройство GPS-трекером.

Спустя несколько дней после теракта пострадавший начал приходить в сознание.