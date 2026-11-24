Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который готовил теракт в синагоге Кисловодска. О этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Силовики установили, что устроить взрыв планировал россиянин 2004 года рождения. Он действовал по указанию участников запрещенной в России международной террористической организации.

«Федеральной службой безопасности 19 ноября в Кисловодске Ставропольского края пресечена подготовка террористического акта в отношении прихожан культового еврейского учреждения», — подчеркнули в ЦОС.

По данным ФСБ, подозреваемый стал последователем радикальной идеологии. Под контролем куратора он присягнул лидеру террористической структуры. Злоумышленник изучил место, выбрал для теракта время, когда в синагоге бывает больше всего людей, и изготовил взрывчатку.

Россиянина задержали, когда он направлялся к месту предполагаемого преступления. При нем нашли СВУ массой 3,5 килограмма с поражающими элементами, а там, где мужчина жил, — компоненты для бомб и средства связи. В последних обнаружили переписку и инструкции от представителей террористов.