Задержанные за покушение на депутата из Новой Каховки готовили новые теракты

Силовики предотвратили несколько терактов в Херсонской области, их готовили задержанные за покушение на главу совета депутатов Новой Каховки. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Всего правоохранители поймали пять человек, в числе которых были россияне и украинцы. Злоумышленники планировали покушения на нескольких членов органов местного самоуправления.

Исполнитель привлек к делу своих знакомых и дистанционно подорвал СВУ, в результате чего погиб руководитель Совета депутатов Новокаховского городского округа.

«Совершение терактов в отношении других лиц удалось предотвратить», — отметили в ФСБ.

Подозреваемому в убийстве депутат избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Кроме того, установлены и задержаны пособники исполнителя теракта. Совершенные деяния содержат и признаки других преступлений, в связи с этим следствие дополнительно квалифицирует их по соответствующим статьям УК России», — добавили силовики.