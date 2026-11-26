В Сочи пресекли попытку украинских агентов устроить теракт против российского военного и его родственников. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.

«Не допущено совершение диверсионно-террористического акта в отношении российского военнослужащего и членов его семьи, планировавшегося украинскими спецслужбами», — заявили в ведомстве.

Для преступления украинские силы попытались использовать жительницу Сочи 1955 года рождения. Ее обманули на большую денежную сумму, через четыре месяца после этого она вновь оказалась под влиянием украинских спецслужб. В этот раз они действовали от лица сотрудников ФСБ.

«Они пообещали ей „восстановить справедливость“ и вернуть похищенное в обмен на оказание им помощи в изобличении якобы „предателя Родины“», — заявили в ФСБ.

Женщине поручили забрать из тайника «устройство слежения» и заложить его под машиной мужчины, который оказался участником СВО.

Однако россиянка осознала преступный характер поручения, позвонила на номер «112» и обо всем рассказала.