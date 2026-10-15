СК завершил расследование дела бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова*

Расследование дела о реабилитации нацизма в отношении бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова*, который разместил оскорбительные посты о маршале Советского Союза Георгии Жукове, завершили. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении иноагента Ровшана Аскерова*», — подчеркнули в ведомстве.

В СК отметили, что Аскеров* не раз выступал с призывами устранить госдеятелей и нанести ракетно-бомбовые удары по России, одобрял теракты со стороны Украины, а также нарушил порядок деятельности лица, признанного иноагентом.

Ранее стало известно, что у Аскерова* осталась квартира в России за 45 миллионов рублей. Площадь недвижимости составила 67 квадратных метров, жилье находится на Ленинградском проспекте в Москве.

*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России.