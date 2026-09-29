У Юрия Дудя* конфискуют квартиру и дом в элитном поселке

Имущество блогера Юрия Дудя* начали конфисковывать в пользу государства. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

На трехкомнатную квартиру блогера в Южном Бутове площадью 78,5 квадратных метров в апреле наложили запрет на совершение сделок из-за неоплаченных штрафов.

«Сейчас же блогер полностью ограничен в правах: не может ни распоряжаться квартирой, ни проживать в ней. Текущий этап — промежуточный, впереди — суд и конфискация», — указали в публикации.

Также у Дудя* есть дом в элитном поселке «Синергия» в Новой Москве стоимостью 75 миллионов. После начала СВО он переписал коттедж на жену Ольгу, но сделку могут признать недействительной.

Основаниями для изъятия имущества могут стать дискредитация Армии России, неисполнение обязанностей иноагента, исполнительное производство с неоплаченным долгом в 180 тысяч рублей и статус террориста‑экстремиста, отметил Shot.

*Признан в России иностранным агентом. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.