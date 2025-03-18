У бывшего знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова осталась огромная квартира в Москве

У экс-знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова осталось жилье в РФ за 45 млн рублей

У бывшего знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* осталась в России квартира за 45 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, площадь недвижимости составила 67 квадратных метров, жилье расположено на Ленинградском проспекте в Москве.

Формально Аскерову* принадлежит только половина, но журналист пошел на хитрость с женой-миллиардершей. За стенкой находится еще одна квартира, оформленная на супругу Юлию Галуеву. По неуточненной информации, пара могла объединить их в одну. Стоимость такого жилья достигает 45 миллионов рублей.

Сейчас экс-знаток и бизнесвумен живут с двумя сыновьями в Баку.

Также у Аскерова* остался налоговый счет в России, но бизнеса на него не оформлено. Вероятно, знаток получал деньги через подставные компании или наличными.

Жена журналиста — 45-летняя Юлия Галуева — ранее была совладельцем строительного холдинга АО «Политехстрой-Сварго» и совладельцем строительной компании — «Стифтер хаус». После начала спецоперации вышла из состава руководства организаций.

Сам Аскеров* в одном из интервью заявил, что поддерживает ракетные удары ВСУ по Белгороду и отметил, что не жалеет погибающих от них российских детей.

Ранее МВД объявило в розыск Ровшана Аскерова*. В отношении бывшего знатока телеигры возбудили дело по статье о реабилитации нацизма.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России.