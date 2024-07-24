Стал известен владелец взорвавшегося в Москве внедорожника

Подорванный во дворе жилого дома на севере Москвы автомобиль мог принадлежать участнику специальной военной операции. Об этом сообщил RT со ссылкой на очевидцев.

«Пострадали мужчина и его жена», — передали авторы материала.

О том, что подорванный внедорожник принадлежит кадровому офицеру ВС России, сообщил и Telegram-канал Mash. К днищу машины было прикреплено самодельное взрывное устройство. После взрыва мужчину и женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. По данным источника 360.ru, водителю оторвало стопы.

Предварительно, тротиловый эквивалент взрывного устройства составил порядка 500 граммов. Взрывчатку заложили под водительское кресло. Снаряд сработал, когда мужчина сел в автомобиль. По данным Telegram-канал Baza, пострадавший — офицер ГРУ. Официального подтверждения этим данным нет. Полицейские начали проверку.