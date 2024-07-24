Стал известен владелец взорвавшегося в Москве внедорожника
RT: взорвавшийся в Москве внедорожник мог принадлежать бойцу СВО
Подорванный во дворе жилого дома на севере Москвы автомобиль мог принадлежать участнику специальной военной операции. Об этом сообщил RT со ссылкой на очевидцев.
«Пострадали мужчина и его жена», — передали авторы материала.
О том, что подорванный внедорожник принадлежит кадровому офицеру ВС России, сообщил и Telegram-канал Mash. К днищу машины было прикреплено самодельное взрывное устройство. После взрыва мужчину и женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. По данным источника 360.ru, водителю оторвало стопы.
Предварительно, тротиловый эквивалент взрывного устройства составил порядка 500 граммов. Взрывчатку заложили под водительское кресло. Снаряд сработал, когда мужчина сел в автомобиль. По данным Telegram-канал Baza, пострадавший — офицер ГРУ. Официального подтверждения этим данным нет. Полицейские начали проверку.