«Может быть и 100 метров». Подрывник московского авто мог находиться поблизости

Злоумышленники могли подорвать автомобиль Land Cruiser на севере Москвы как радиоуправляемым устройством, так и специальным механизмом, срабатывающим на запуск двигателя или открытие двери. Подробно об этих технологиях и причинах заказных убийств 360.ru рассказал профессор криминалистики, доктор юридических наук Анатолий Кустов.

Откуда взорвали бомбу

Он отметил, что специалисты классифицируют взрывчатку по трем видам.

«Есть устройства заводского производства. Есть те, которые кустарным способом изготавливаются, и есть те, которые изготавливаются по инструкциям в интернете», — объяснил профессор.

Он добавил, что взорвать бомбы можно несколькими способами, у каждого из которых есть свои особенности. К первой категории относятся взрывные устройства, срабатывающие на открытие двери или включение двигателя. Ко второму типу — бомбы с часовым механизмом. Еще одной важной категорией являются радиоуправляемые взрывные устройства, которые запускаются по сигналу телефона или другого гаджета.

«Можно [активировать] на расстоянии, но дело в том, насколько сильный механизм передачи сигнала. Это может быть и 100 метров, и 500 метров от места взрыва», — подчеркнул профессор.

Кустов добавил, что преступник даже в таком случае не может находиться слишком далеко от цели. С другого конца города подорвать авто практически невозможно, потому что злоумышленнику необходимо видеть происходящее.

«Если включать этот механизм, то надо знать, что жертва уже находится в машине. А с другого конца города как [преступник] узнает, что жертва находится в машине?» — задался вопросом специалист.