Стали известны подробности взрыва иномарки на севере Москвы

«112»: взрывчатку заложили под водительское сиденье подорванного в Москве авто

Фото: Телеканал «360»

Внедорожник подорвали в жилом дворе на севере Москвы. Как сообщил Telegram-канал «112», взрывчатку заложили под водительское сиденье авто.

«Предварительно, тротиловый эквивалент взрывного устройства составляет порядка 500 граммов», — уточнили авторы публикации.

В машине находились мужчина и женщина. В результате взрыва водителю оторвало стопы, его спутница не пострадала. По данным «112», за рулем был 49-летний военнослужащий.

Полицейские начали проверку. Правоохранители установят обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению. В МВД подтвердили, что в автомобиле сдетонировал неустановленный предмет.

Ранее 360.ru показал видео с места происшествия. Местные жители рассказывали, что слышали взрыв, звук бьющихся стекол и ощущали запах гари. Ударная волна дошла до 25 этажа близрасположенного дома.

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