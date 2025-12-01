Тела бизнесмена Новака и его супруги нашли в пустыне ОАЭ

78.ru: тела Романа Новака и его жены нашли в ОАЭ

В ОАЭ обнаружили тела предпринимателя Романа Новака и его жены. Об этом сообщило издание 78.ru .

По информации источника, трупы нашли на пустыре в пустыне еще около двух недель назад. Подробностей о вероятных травмах пока нет.

Источник RT в правоохранительных органах также подтвердил обнаружение тел.

Kp.ru со ссылкой на знакомый с ходом следствия осведомленный источник добавил, что сейчас решается вопрос о передаче тел семейной пары в Россию для последующего захоронения. По предварительным данным, супругов залили в бетон.

Петербургский предприниматель Александр Эпин рассказал 360.ru, что такой исход жизненного пути криптобизнесмена его не удивил.

«Все вполне закономерно, по его поведению и жизненному пути. Роман не чурался ничем, взять деньги у бандитов — ему было все равно, грубо говоря», — заявил Эпин.

О возможном убийстве пары стало известно в октябре, их родственники обратились в полицию. Новак и жена находились в ОАЭ, где планировали встретиться с инвесторами. Личный водитель отвез их к озеру, где они пересели в другой автомобиль и пропали.

Ранее стало известно, что Новак перед смертью пытался занять крупную сумму денег.