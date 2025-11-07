Российского криптомошенника Романа Новака и его жену убили в Эмиратах

78.ru: криптомошенника Новака и его жену похитили и убили россияне в ОАЭ

В ОАЭ убили криптомошенника Романа Новака и его жену Анну. Супруги перестали выходить на связь с родственниками в России около месяца назад, сообщило издание 78.ru .

По данным журналистов, пару похитили с целью вымогательства денег. После 4 октября телефоны четы Новак фиксировались в Хатте и Омане, затем — в Кейптауне. Вскоре сигнал пропал. Предполагается, что похитители не получили желаемых средств и жестоко расправились с россиянами.

Силовики раскрыли преступление, похитителей и убийц уже задержали. Все они оказались россиянами. В ближайшее время задержанных доставят в Санкт-Петербург.

Отец Анны с супругой прилетал в Дубай, чтобы забрать внуков. Журналистам он признался, что пока идет следствие ему нельзя раскрывать детали произошедшего.

Что касается погибшего Новака, то в прошлом он не раз проворачивал аферы, в ходе которых многие люди лишались средств. Его последнее дело — сбор денег у инвесторов и подрядчиков через приложение для быстрых криптопереводов Fintopio, которое, к слову, разработали украинцы.

Новак убеждал вкладчиков, что знаком с арабскими принцами и создателем Telegram Павлом Дуровым. Ему удалось обмануть инвесторов на 500 миллионов долларов и сбежать с ними в Южную Африку. У разбитого корыта остались бизнесмены из Китая и Ближнего Востока, украинские силовики, а также работники Fintopio.