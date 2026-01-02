Расчлененные в ОАЭ тела друга Дурова и его жены доставили в Петербург

В Санкт-Петербург доставили расчлененные в ОАЭ тела криптобизнесмена Романа Новака и его супруги Анны. Об этом сообщила «Фонтанка» .

«О доставке тел сообщил читатель, который приехал в грузовой терминал забирать свой груз. На его глазах из прилетевшего из ОАЭ самолета выгрузили два белых ящика, на которых латиницей черным цветом были написаны ФИО убитых», — заявили авторы статьи.

По его словам, рядом находилась машина с пометкой «Специальная», водитель которой подтвердил, что привезли именно тела супругов Новак.

Супругов Новак убили в Эмиратах прошлой осенью. Преступники пытали пару перед смертью, надеясь получить доступ к их деньгам. Полицейские в ОАЭ обнаружили останки россиян в ноябре. Тела были залиты бетоном.