Сиделку задержали за издевательства над 81-летней пенсионеркой во Владивостоке

Во Владивостоке 64-летняя сиделка долгое время издевалась над пожилой женщиной с возрастными когнитивными нарушениями. Об этом рассказал 360.ru сын пострадавшей Леонид.

По словам мужчины, его мать живет отдельно, в своей квартире. Сиделку для нее наняли в 2024 году. Еще до этого в квартире установили веб-камеры без записи, о чем работницу при найме предупредили.

Первый год все было нормально, но потом родные заметили, что пенсионерка исхудала, ее состояние ухудшилось, а сиделка грубо разговаривает с подопечной.

Однажды Леонид увидел пример грубого обхождения с матерью, услышал звуки ударов и стоны, когда женщины были вне поля зрения объективов. Он тайком вставил в камеры карты памяти. Записи показали, что сиделка постоянно издевается над пенсионеркой — кричит на нее, бьет, таскает по полу.

Следователи МВД возбудили против женщины уголовное дело, ее взяли под арест.

Ранее воспитателя лагеря заподозрили в истязании детей с аутизмом.