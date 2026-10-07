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    Воспитатель лагеря в Сызрани стал подозреваемым в истязании детей с аутизмом

    Самарский СК сообщил о задержании воспитателя лагеря по делу об избиении детей

    Фото: РИА «Новости»

    Следователи задержали 20-летнего воспитателя детского лагеря Сызрани по подозрению в применении физической силы к воспитанникам летом этого года. Об этом сообщила пресс-служба самарского главка СК.

    В ведомстве уточнили, что задержание провели в рамках расследования уголовного дела по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего».

    В пресс-службе добавили, что в ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания задержанному меры пресечения.

    В рамках расследования уголовного дела криминалисты начали комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия.

    Депутат Госдумы Дарья Голубева уточнила, что вожатый работал в лагере «Дружные ребята», где избивал и материл детей с расстройством аутического спектра.

    Она подчеркнула, что свои издевательства воспитатель снимал на видео.

    «Это не срыв, а преступление против самых беззащитных. Спрятаться за молчание не выйдет», — заявила Голубева.

    Депутат добавила, что готовит обращение к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Александру Гуцану с просьбой взять расследование под контроль и проверить бездействие сотрудников лагеря.

    В начале июля красноярские следователи завели уголовное дело против руководства детского лагеря, где воспитанники затравили семилетнюю девочку. В ведомстве подчеркнули, что воспитатели и руководство учреждения на жалобы ребенка никак не реагировали.

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