В Геленджике осудили женщину за издевательства над 12 приемными детьми

Елена Роготовская систематически истязала воспитанников, исполняя обязанности опекуна и приемного родителя. В телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края сообщили, что женщина получила 4,5 года исправительной колонии общего режима.

Суд установил: с 2011 по 2017 год, проживая в Челябинской области, Роготовская систематически истязала восемь воспитанниц.

«Она регулярно наносила детям руками, ногами и различными бытовыми предметами побои, подвергала их жестоким и унижающим наказаниям, ограничивала в питании, оскорбляла, запугивала», – прокомментировали в пресс-службе судов.

Семья переехала в Краснодарский край, где издевательства не прекратились. С 2017 по 2023 год Роготовская издевалась уже над 12 детьми. Кроме того, в июле 2020 года женщина умышленно бросила на землю 10-летнюю девочку: та получила перелом плечевой кости.

В отношении Роготовской возбудили уголовные дела по статьям «Истязание двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних и находящихся в беспомощном состоянии» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего». Женщина не признала вину в суде.

Геленджикский городской суд назначил Роготовской 4,5 года исправительной колонии общего режима. Подсудимую также лишили права заниматься деятельностью, связанной с опекой над малолетними и несовершеннолетними детьми, на три года.

В апреле 2026 года в Северодвинске в насилии над подопечными заподозрили воспитательницу детсада. Следком возбудил уголовное дело, женщину отстранили от работы.