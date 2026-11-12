Специалисты Роскачества предупредили о рисках утечки данных при оформлении бонусных карт

При получении карты (в кафе, магазине или на заправке) человек дает согласие на обработку персональных данных, которые могут попасть к злоумышленникам.

Мошенники активно собирают информацию, и именно телефон является ключом от большинства сервисов. Связка «телефон + Ф. И. О. + дата рождения» позволяет перехватывать СМС через дублирование сим-карты и восстанавливать доступ к банковским приложениям.

Эксперты назвали самый надежный способ защиты — завести карту от имени «цифрового двойника». Для этого следует использовать вымышленные Ф. И. О. и отдельный почтовый адрес. Необязательные поля анкеты лучше оставить пустыми. Паспорт, информацию о семейном положении и наличии детей указывать не нужно: если организация запрашивает такие данные, это может говорить о сборе информации для продажи. Минимальный набор данных снижает риск утечки.