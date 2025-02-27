Россия жестко отреагировала на приговор за нападение на консульство в Марселе

Забросавшие генконсульство России в Марселе коктейлями Молотова мужчины получили всего восемь месяцев лишения свободы. Это слишком мягкое наказание, дипломаты оспорят его, заявил РИА «Новости» генеральный консул Станислав Оранский.

Российская сторона, по его словам, расценила произошедшее как террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Однако прокурор заявил, что мужчины сделали глупость, поэтому квалифицировал нападение по другой статье.

«Складывается ощущение, что речь идет о двух маленьких детях, которые играли в футбол и случайно разбили окно. Это безобразие. Мы возмущены непропорционально мягким запрошенным наказанием», — сказал генконсул.

В результате суд приговорил французов к восьми месяцам тюремного заключения с отбыванием наказания дома под наблюдением врача с использованием браслета на лодыжке. Оранский заявил, что генконсульство не согласно с вердиктом и подаст жалобу в Административный суд.

Взрыв на территории генконсульства России в Марселе прогремел 24 февраля. Два француза бросили в сад бутылки с зажигательной смесью и скрылись. Полиция схватила их на проукраинском митинге.