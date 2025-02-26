Напавшие на консульство России в Марселе признали вину

Перед французским судом в среду предстанут два ученых, напавших на российское консульство в Марселе. Об этом РИА «Новости» сообщили в местной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что задержанные признали вину в нападении на дипломатический объект. Напавшими оказались исследователи Национального центра научных исследований (CNRS), сейчас их содержат под стражей в полиции.

«Они признают факты и мотивируют действия в контексте конфликта между Украиной и Россией. Сегодня эти два человека предстанут перед судьей с целью проведения слушания завтра», — заявили в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что задержанным предъявили обвинение по статьям «Несанкционированное изготовление зажигательных и взрывных устройств или взрывоопасных изделий», а также «Порча или повреждение чужого имущества способом, опасным для людей».

Взрыв около здания дипмиссии России в Марселе произошел 24 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у ЧП были все признаки теракта.