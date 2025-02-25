Двух мужчин задержали по делу о нападении на генконсульство РФ в Марселе

В Марселе на проукраинской манифестации задержали двух человек, один из которых подозревается в нападении на российское консульство во Франции. Об этом сообщила радиостанция RMC .

«Около 19:30 (17:30 по московскому времени) понедельника двое мужчин в возрасте 48 и 59 лет были задержаны на проукраинской манифестации, один из них подозревается в нападении на консульство России», — уточнили на радиостанции.

Задержанных отправили под стражу, как сообщил источник в полиции. До этого они не попадались в руки правоохранителей.

Сейчас ведется расследование. Первоначально источник в полиции сообщил о «трех самодельных взрывных устройствах», которые привели в действие утром на фасаде консульства РФ.

По информации французского телеканала BFMTV, сработало только одно из них. Обошлось без пострадавших.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал усилить меры безопасности заграничных учреждений России.