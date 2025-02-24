Во Франции раскрыли новые подробности взрыва у посольства России в Марселе

Из всех брошенных на территорию генконсульства России в Марселе взрывных устройств сработало только одно. Всего их было три, сообщил французский канал BFMTV.
По неуточненной информации, это были емкости с зажигательной смесью. На место происшествия прибыли саперы и провели контролируемый подрыв подозрительного предмета.
Как сообщило РИА «Новости», обошлось без пострадавших, материальный ущерб зданию взрыв тоже не причинил.
Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал усилить меры безопасности заграничных учреждений России после взрыва в Марселе. МИД принимает все необходимые меры для этого.
Взрыв около здания дипломатической миссии России в Марселе произошел 24 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у случившегося есть все признаки террористического акта.
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