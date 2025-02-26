Напавшие на консульство РФ в Марселе ученые признали свою вину

Двое задержанных ученых из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции признали вину по делу о нападении на консульство России в Марселе. Об этом сообщила газета Provence .

«Предполагаемые виновники, два исследователя CNRS, поддерживающие Киев и задержанные через несколько часов после того, как они бросили взрывоопасные бутылки в сады консульства России, признали вину», — говорится в материале.

Силовики задержали подозреваемых на проукраинском митинге и отправили под стражу. Ими оказались граждане Франции — инженер и химик, которые использовали свои знания для создания коктейлей Молотова, которые они бросили в сад российского консульства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» заявила, что нападение ученых на здание дипведомства РФ имеет все признаки теракта.

Личности злоумышленников полиция установила по кадрам с камеры наблюдения. Возбуждено уголовное дело.