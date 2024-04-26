Рассмотрение дела замминистра обороны Иванова предложили отдать военным | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 14:44 Рассмотрение дела замминистра обороны Иванова предложили отдать военным Адвокаты замминистра Иванова запросили передачу дела военным следователям РИА «Новости»

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Представляющие интересы арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова адвокаты в своей апелляции запросили о передаче дела военным следователям. Об этом со ссылкой на копию документа сообщил ТАСС.

Защитники пояснили, что обвиняемый входит в число гражданского персонала вооруженных сил, поэтому уголовное дело находится в юрисдикции Главного военного следственного управления СК.

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Апелляцию по изменению меры пресечения для заместителя министра обороны адвокаты подали на рассмотрение суда в пятницу, 26 апреля. В документе они попросили отпустить подзащитного на свободу под залог. Адвокат Денис Балуев подчеркнул, что конкретную сумму защита выберет ближе к дате рассмотрения обжалования ареста.

По версии следствия, заместитель министра обороны Тимур Иванов вступил в сговор с фирмами-подрядчиками ведомства, которые в обмен на контракты бесплатно выполняли строительные и ремонтные работы на принадлежащих ему объектах. Своей вины замглавы ведомства не признал.

По уголовному делу проходят еще два человека. Это предприниматель Сергей Бородин, который, по версии следствия, дружил с Ивановым и принимал участие в преступном сговоре.

Вторым стал совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Следователи считают, что именно его компания занималась бесплатным ремонтом зданий Иванова и связанных с ним лиц.