Замминистра обороны России предложили выпустить из СИЗО под залог | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 13:40 Замминистра обороны России предложили выпустить из СИЗО под залог Адвокат Балуев: защита предложит залог за освобождение замминистра Иванова РИА «Новости»

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Арест замминистра обороны России Тимура Иванова обжаловали. Адвокат Денис Балуев заявил РИА «Новости» о готовности внести залог.

«Ближе к дате рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы определимся и внесем сумму на депозит. Какую именно сумму, пока сказать не могу», — заявил он.

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Апелляцию подали 26 апреля. Защита Иванова попросила заменить ему меру пресечения и выпустить из СИЗО. Мосгорсуд, по информации агентства, еще не назначил дату рассмотрения.

Замминистра и его друга, бизнесмена Сергея Бородина обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Обыски прошли по нескольким адресам.

Тимур Иванов отвечал за строительство и ремонт ведомственных объектов и, по версии следствия, вступил в преступный сговор с третьими лицами.

Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет тюрьмы. Источник агентства не исключил, что количество подозреваемых возрастет.