Замминистра обороны России предложили выпустить из СИЗО под залог | 360°

26 апреля 2024, 13:40
Замминистра обороны России предложили выпустить из СИЗО под залог
Адвокат Балуев: защита предложит залог за освобождение замминистра Иванова
Арест замминистра обороны России Тимура Иванова обжаловали. Адвокат Денис Балуев заявил РИА «Новости» о готовности внести залог.
«Ближе к дате рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы определимся и внесем сумму на депозит. Какую именно сумму, пока сказать не могу», — заявил он.
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Апелляцию подали 26 апреля. Защита Иванова попросила заменить ему меру пресечения и выпустить из СИЗО. Мосгорсуд, по информации агентства, еще не назначил дату рассмотрения.
Замминистра и его друга, бизнесмена Сергея Бородина обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Обыски прошли по нескольким адресам.
Тимур Иванов отвечал за строительство и ремонт ведомственных объектов и, по версии следствия, вступил в преступный сговор с третьими лицами.
Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет тюрьмы. Источник агентства не исключил, что количество подозреваемых возрастет.
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