Прокуратура запросила шесть с половиной лет колонии для Татьяны Лазаревой

Гособвинение попросило приговорить телеведущую Татьяну Лазареву* к шести с половиной годам заключения за оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщил корреспондент ТАСС .

«Прошу признать подсудимую Лазареву Татьяну Юрьевну* виновной и назначить ей наказание в виде шести лет и шести месяцев колонии заочно», — сказал прокурор во время заседания суда.

Уголовное дело в отношении телеведущей рассматривают во Втором Западном окружном военном суде. Лазареву* обвиняют в пропаганде терроризма. Процесс проходит в заочной форме, потому что она уехала из России и сейчас проживает в Испании.

Лазарева* попала в реестр иноагентов в июле 2022 года, а в 2024 стала фигуранткой уголовного дела. Росфинмониторинг причислил ее к террористам и экстремистам, а МВД объявило в международный розыск.

*Внесена Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.