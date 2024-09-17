Татьяна Лазарева пожаловалась, что не может работать из-за статуса иноагента

Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила о невозможности осуществления своей профессиональной деятельности из-за статуса иноагента. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«В данном случае имеется место быть нарушение профессиональных прав и невозможность осуществления профессиональной деятельности. Вынесение такого распоряжения является дискриминацией», — сказано в документах.

Также в материалах отметили, что решение о внесении Лазаревой* в реестр иноагентов стало нарушением прав на осуществление профессиональной деятельности, потому что звезда обязана ставить маркировки на свои публикации, а также должна показывать все сведения о финансовых операциях.

Ранее Министерство юстиции объяснило включение певицы Земфиры Рамазановой* в реестр иностранных агентов ее антироссийской политической деятельностью. Она публиковала посты в соцсетях, в которых поддерживала Украину и высказывалась против спецоперации.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.