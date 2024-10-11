Лазарева пообещала разобраться с объявлением в международный розыск

Татьяна Лазарева назвала неразберихой свое объявление в международный розыск

Российская телеведущая Татьяна Лазарева* отреагировала на объявление в международный розыск. В своем обращении в Telegram-канале она назвала ситуацию неразберихой.

Артистка подчеркнула, что обязательно прокомментирует произошедшее в беседе с прессой, потому что «объяснить это нужно».

«С этой неразберихой как-нибудь разберемся», — пообещала она.

Накануне стало известно, что правоохранители в России объявили Татьяну Лазареву* в международный розыск, сообщал RT.

Летом Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую на два месяца. Ее предъявили обвинение в публичных призывах к терроризму и его публичном оправдании.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.