Стало известно, какой срок грозит сбежавшей из России Татьяне Лазаревой

В ближайшее время в России начнется судебный процесс над телеведущей Татьяной Лазаревой*. За пропаганду терроризма ей грозит наказание до семи лет тюрьмы, сообщил источник ТАСС .

Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», которая предусматривает штраф на сумму от 300 тысяч до одного миллиона рублей или в размере зарплаты осужденной за период от трех до пяти лет, лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

«В случае вынесения в отношении Лазаревой* обвинительного приговора в ходе заочного судебного процесса по уголовному делу о террористической направленности ей грозит максимальный срок в виде семи лет лишения свободы», — сказал собеседник агентства.

Дело рассмотрит Второй Западный окружной военный суд. Процесс пройдет в заочной форме, потому что телеведущая уехала из России. Дата предварительных слушаний станет известна в ближайшее время, так как суд уже зарегистрировал материалы дела.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.