Производитель инсектицида стал свидетелем по делу отравившейся красноярской семьи

Следователи допросили представителя новосибирского производителя инсектицида после смерти детей от отравления в красноярской семье в качестве свидетеля. Криминалисты также осмотрели место производства яда от насекомых. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого главка сообщил ТАСС .

В ведомстве уточнили, что также забрали образцы производимой на предприятии продукции для проведения исследований и изучения их опасности для человека.

По данным Telegram-канала Shot, речь идет о дихлофосе «Варан» производства компании «Сибиар».В характеристике инсектицида говорится, что средство безвредно для животных и предназначено для уничтожения насекомых в закрытых помещениях.

Ранее представитель завода «Сибиар» заявил, что фирма начала внутреннее расследование после отравления семьи в Красноярске. Он подчеркнул, что это первый подобный случай за 30 лет работы производства.

Следователи объявили, что рассматривают отравление инсектицидом как приоритетную версию. Следы средства обнаружили в телах четырех умерших детей, а также на шерсти погибшего котенка.

Многодетная семья из села Красноярского края попала в больницу с симптомами отравления в конце прошлой недели. Врачи не смогли спасти детей: мальчика 13 лет и трех девочек в возрасте шести, 11 и 12 лет. Все они скончались в больнице в разные дни.

По предварительным данным, причиной стало токсическое отравление, источник которого сейчас устанавливают. Пришедшие в себя родители погибших детей рассказали, что в день отравления обрабатывали дом средством от насекомых.