На шерсти кота отравившейся в Красноярском крае семьи нашли средство от насекомых

СК: на шерсти кота семьи из Красноярского края были следы средства от насекомых

На шерсти мертвого котенка, найденного возле дома отравившейся в Красноярском крае семьи, выявлены компоненты инсектицидов, схожих с теми, что были обнаружены в телах погибших детей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Ветеринарные службы Красноярского края провели вскрытие и изъяли образцы шерсти котенка. По предварительным данным, на шерсти животного найдены вещества, входящие в состав инсектицидного средства», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в следственном управлении отметили, что труп котенка также направят на ветеринарно-судебную экспертизу.

В СК также отмечали, что приоритетной у следователей является версия, согласно которой дети отравились инсектицидным средством. Компоненты этого вещества обнаружили в телах погибших.

Ранее в Следственном комитете заявляли, что точные причины смерти детей, отравившихся неизвестным веществом во время ужина, установят не менее чем через месяц.