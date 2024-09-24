Отравление дихлофосом назвали приоритетной версией ЧП с семьей в Красноярском крае

Приоритетной версией отравления семьи в Красноярском крае считают аэрозольный препарат от насекомых. Об этом утром 24 сентября заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых», — пояснили в ведомстве.

Известно, что этим аэрозолем помещение обрабатывали буквально накануне ЧП с отравлением.

Для выяснения точной причины случившегося уже подключили экспертов федерального экспертного учреждения из Москвы.

Сейчас проверочные мероприятия и следственные действия продолжаются, заключили в пресс-службе.

Ранее в Минздраве региона сообщили, что мужчина и женщина, пострадавшие при отравлении, находятся в удовлетворительном состоянии. Их четверо детей скончались один за другим.