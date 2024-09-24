Производитель дихлофоса начал разбирательства после отравления семьи под Красноярском

Новосибирский завод «Сибиар» начал расследование в связи с обнаружением следов дихлофоса в пробах после отравления семьи в Красноярском крае. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель компании.

«Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации», — указал собеседник агентства.

По его словам, завод пока не получал запросов от правоохранительных органов. Также представители компании подчеркнули, что за 30 лет работы предприятия не было зафиксировано случаев, когда их продукция приводила к смерти человека.

Ранее в Следственном комитете заявили, что обработка дома дихлофосом не могла стать причиной смертельного отравления семьи в Красноярском крае.