Дом погибших от отравления детей под Красноярском проветривали после дихлофоса

Дом пострадавшей от отравления семьи в Красноярском крае после использования дихлофоса проветривался как минимум два часа. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал дядя погибших детей Алексей Виноградов.

Он выразил уверенность, что дети не могли погибнуть от этого вещества.

«В версию отравления дихлофосом я не верю. Точно знаю, что дом как минимум два часа проветривался после использования этого средства. К тому же, после проветривания дети находились какое-то время на улице и в дом не заходили», — отметил мужчина.

Следственные органы тем временем рассматривают несколько основных версий отравления. Одна из них — смерть из-за вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.

В результате отравления скончались четыре ребенка, их родители попали в больницу. Сейчас они в сознании и находятся под наблюдением врачей.