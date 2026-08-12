Россиянина задержали в Луизиане с рекордной партией метамфетамина

В Ливингстон-Пэриш в Луизиане задержали россиянина с рекордной партией наркотиков. Об этом сообщили в соцсетях полиции штата.

Сотрудники кинологического подразделения К9 остановили 18-колесную фуру. Во время досмотра в прицепе нашли 358 килограммов метамфетамина.

Правоохранители установили личность водителя. Им оказался гражданин России Антон Раков. Теперь мужчину выдворят за пределы страны. Пока что его отправили под стражу.

Недавно взрыв нарколаборатории в Сестрорецке помог силовикам обнаружить шесть килограммов наркотиков. Задержан предполагаемый организатор производства — 42-летний местный житель.