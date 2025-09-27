Причастными к продаже паленого алкоголя в Ленобласти признали 8 человек

После обысков по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области задержали восемь человек, которые причастны к его распространению. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Обыски провели в Сланцевском и Волосовском районах, по итогам которых изъяли более тысячи литров паленого спиртного. Сейчас специалисты устанавливают источник его поступления в регион.

«Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в ведомстве.

Ситуацию в прокуратуре взяли на особый контроль.

По официальным данным, общее число жертв массового отравления самопальным алкоголем за сентябрь составило 19 человек. Baza сообщила о еще шести погибших.

По подозрению в изготовлении и распространении смертельных коктейлей следователи изначально задержали трех человек: пенсионера, сотрудницу детского сада и 54-летнего местного жителя.