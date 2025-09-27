Задержали третьего подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя в Ленобласти

Правоохранители задержали третьего подозреваемого по делу о продаже суррогатного алкоголя под Санкт-Петербургом. Им оказался 54-летний житель города Сланцы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

В гараже мужчины обнаружили емкости со спиртосодержащей продукцией. Их изъяли и отправили на экспертизу.

«Полицией устанавливается, куда еще сбывался суррогат, проводятся необходимые проверочные и оперативные мероприятия», — написала Волк.

Ранее стало известно, что число жертв массового отравления самопальным алкоголем в Ленинградской области за сентябрь составило 19 человек, у восьми из которых специалисты нашли следы этанола.

Следователи задержали пенсионера и сотрудницу детского сада, которых подозревают в изготовлении смертельных напитков. Против них завели уголовное дело.