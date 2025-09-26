Алкогольный мор в Ленобласти: бормотуха из метанола и воды разом убила 8 жителей

Массовое отравление самопальным алкоголем произошло в Сланцевском районе Ленинградской области. Общее число жертв за сентябрь составило 19 человек, у восьми из которых специалисты нашли следы этанола. За жизнь выжившего после распития бормотухи сейчас борются врачи. По подозрению в изготовлении смертельных коктейлей следователи задержали пенсионера и сотрудницу детского сада.

Бутылки нашли рядом с трупами

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам завели следователи Ленинградской области после обнаружения трупов мужчины и женщины в Сланцевском районе. В ведомстве заявили, что при жизни они страдали от алкогольной зависимости. При осмотре места происшествия криминалисты нашли пластиковую бутылку с остатками непрозрачной жидкости с запахом спирта. По ней вышли на подозреваемых — мужчину и женщину, которых оперативно задержали.

Фото: прокуратура Ленинградской области

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что подозреваемыми стали пенсионер из деревни Гостицы и его знакомая, предположительно поставлявшая сырье, которое пожилой бутлегер разводил водой и разливал по бутылкам для продажи. Она добавила, что за последние два дня из больниц и от жителей района поступили массовые сообщения об отравлениях после распития суррогата. Волк подчеркнула, что всего умерли семь человек, еще трое остаются в больницах.

В домах и квартирах погибших и пострадавших нашли одинаковые бутылки, в которых содержалось ядовитое пойло.

Фото: прокуратура Ленинградской области

В Комитете здравоохранения Ленинградской области уточнили, что всего в Сланцевском районе за сентябрь врачи зафиксировали 19 смертей от употребления алкоголем, из них восемь случаев связаны с метанолом, использованным для частного производства алкогольных напитков. Все материалы медики передали правоохранителям. Сейчас в Сланцевской больнице в тяжелом состоянии находится один выживший после отравления метанолом, врачи ведут борьбу за его жизнь.

Что известно о подозреваемых в деле об отравлении метанолом

Задержанным из деревни Гостицы оказался уже привлекавшийся за продажу алкогольного пойла пенсионер по имени Николай. По данным издания 47.news.ru, пять лет назад его оштрафовали на 2000 рублей за продажу пол-литровой бормотухи из воды и спирта. Журналисты заявили, что тогда пожилой бутлегер использовал недорогие марки этилового спирта, но теперь, вероятно, перешел на этанол. Стоимость ядовитой продукции торговец оценил в 150 рублей за поллитровку.

Если судить по кадрам, опубликованными прокуратурой Ленобласти, бормотуху пенсионер разливал в сарае.

Подозреваемой в поставках метанола стала сотрудница одного из детских садов, живущая в деревне Залесье. Откуда женщина брала сырье для изготовление коктейлей, сейчас выясняют следователи Дочь подозреваемой в комментарии 360.ru заявила, что мать оговорили настоящие виновники отравления. По ее словам, следователи забрали какие-то пустые бутылки, вероятно, для проведения экспертиз.

Собеседница 360.ru добавила, что мать не знакома с другим подозреваемым и никогда с ним не общалась.

На предоставленном пресс-службой МВД видео можно увидеть батареи белых канистр без этикеток. Вероятно, именно там содержался метанол. Подтверждения этой информации пока нет. Еще одна знакомая подозреваемой сотрудницы детского сада усомнилась в том, что женщина могла заниматься изготовлением поддельного алкоголя. «Могу сказать только хорошие слова. Я с ней работала в такси. Это отзывчивый и добрый человек, который никогда не бросит в беде», — подчеркнула она. На момент написания материала обвинения задержанным следователи не предъявили, но пообещали подать ходатайство в суд для избрания меры пресечения.