Вызвавший массовое отравление в Ленобласти алкоголь разливали в квартире

Подозреваемым в продаже ядовитого алкогольного суррогата в Ленинградской области стал пенсионер из деревни Гостицы. Он разводил купленный спирт водой и продавал его односельчанам, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

Она подчеркнула, что вместе с пенсионером задержали его знакомую из соседней деревни, которая, предположительно, поставляла сырье для изготовление суррогата.

После употребления смеси воды и спирта умерли, по официальным данным, семь человек, трое остаются в больницах. В ходе осмотра домов погибших и пострадавших криминалисты нашли одинаковые бутылки от немаркированного спиртного.

Из квартиры подозреваемого пенсионера следователи изъяли тару, пластиковые канистры и другие важные для следствия предметы. Полицейские сейчас выясняют, откуда задержанные получали спирт.

Ленинградское областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В ведомстве заявили, что задержали двух подозреваемых, занимавшихся продажей паленого спиртного, и в ближайшее время предъявят им обвинения.