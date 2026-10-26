В Москве многодетную мать отправили в СИЗО по делу о финансировании терроризма

ТАСС: мать восьми детей в Москве обвинили в финансировании терроризма

Суд в Москве отправил в СИЗО 31-летнюю многодетную мать по делу о финансировании террористической деятельности. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении ТАСС .

«Настоящее уголовное дело возбуждено 2 июля 2026 года по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ („Финансирование терроризма“)», — указали в материалах дела.

Женщина является самозанятой, у нее на иждивении восемь детей. В браке не состоит, образование — среднее специальное.

Ранее в Госдуму внесли проект закона об ужесточении наказания за призывы к терроризму, массовым беспорядкам и насилию. Парламентарии предложили лишать злоумышленников свободы на срок до четырех лет.