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    В Москве многодетную мать отправили в СИЗО по делу о финансировании терроризма

    ТАСС: мать восьми детей в Москве обвинили в финансировании терроризма

    Фото: Медиасток.рф

    Суд в Москве отправил в СИЗО 31-летнюю многодетную мать по делу о финансировании террористической деятельности. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

    «Настоящее уголовное дело возбуждено 2 июля 2026 года по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ („Финансирование терроризма“)», — указали в материалах дела.

    Женщина является самозанятой, у нее на иждивении восемь детей. В браке не состоит, образование — среднее специальное.

    Ранее в Госдуму внесли проект закона об ужесточении наказания за призывы к терроризму, массовым беспорядкам и насилию. Парламентарии предложили лишать злоумышленников свободы на срок до четырех лет.

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