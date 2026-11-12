Россиянам назвали главные признаки мошенничества при поиске работы

Мошенники при трудоустройстве могут маскироваться под рекрутеров известных компаний и требовать деньги за обучение или оформление документов. О признаках обмана соискателей сообщил сайт URA.RU .

Насторожить должно общение только в мессенджерах, отсутствие корпоративной почты, размытые обязанности, искусственная спешка и обещания легкого дохода. Во время видеозвонка опасно включать демонстрацию экрана или заходить в банковские сервисы. До официального оформления нельзя отправлять сканы паспорта, СНИЛС, данные карты и СМС-коды.

Проверить компанию можно в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес»: там указаны руководство, адрес и сведения о задолженности. Также авторы советуют сверить домен сайта с официальными контактами и позвонить работодателю по номеру из открытых источников, чтобы подтвердить наличие вакансии.