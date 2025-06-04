Полиция начала проверку после похищения на Ярославском вокзале в Москве

«По факту похищения мужчины начата проверка, выясняется личность похитителей и причина произошедшего», — сказал он.

Сотрудники ГИБДД остановили черную машину, в которой увезли похищенного, в трех километрах от МКАД по Киевскому шоссе, сообщил Telegram-канал Mash. О судьбе мужчины ничего неизвестно.

Несколько людей в деловых костюмах затолкали его в багажник Mercedes с мигалками и правительственными номерами на Ярославском вокзале. Пострадавший звал на помощь и заявлял, что это не полицейские. В нем узнали блогера и бизнес-коуча, который записывал видео с критикой ислама, писал Ura.ru. Семья прочла о произошедшем в СМИ, телефон мужчины выключен.