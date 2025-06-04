Мать похищенного в Москве мужчины рассказала о его опасном увлечении

Телефон похищенного на Ярославском вокзале мужчины оказался выключен. Его мать сообщила Telegram-каналу «Осторожно, Москва» , что узнала о случившемся из новостей.

«Я вот сейчас только пришла недавно домой с работы, мне сообщили эту новость [о похищении]. Я уверена, что все должно быть в порядке», — сказала она.

В последний раз женщина разговаривала с сыном 3 июня, он не жаловался на угрозы. Теперь же его телефон отключен. Мать видела провокационные ролики, которые публиковал ее сын, и ругала его за это.

Последнее видео он записал с Ярославского вокзала, чем и выдал похитителям свое местонахождение. Несколько мужчин затолкали его в багажник Mercedes с мигалками и увезли в неизвестном направлении. Пострадавший звал на помочь и утверждал, что это не полицейские. По некоторым данным, ГИБДД остановила машину на Киевском шоссе.