Появились кадры с места задержания подозреваемого в убийстве Кириллова

Место задержания подозреваемого в убийстве Кириллова сняли на видео

В распоряжении 360.ru появились кадры из деревни Черное под Балашихой. Там задержали подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.

ФСБ и СК 18 декабря заявили о задержании исполнителя в убийстве генерал-лейтенанта, которым оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения.

Подозреваемый рассказал силовикам, что его завербовали украинские спецслужбы. В распоряжении 360.ru также появлялись личные фотографии мужчины.

Задержанного, предположительно, зовут Ахмад. Он заявил, что украинские кураторы обещали ему гражданство европейской страны и 100 тысяч долларов. В день убийства, 17 декабря, мужчина заложил взрывчатку рядом с жильем Кириллова на Рязанском проспекте в электросамокат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о соболезнованиях президента Владимира Путина после гибели генерала Кириллова.