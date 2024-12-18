Исполнителю убийства генерала Кириллова обещали 100 тыс. долларов и выезд в ЕС

Правоохранительные органы задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Следователи при взаимодействии с МВД и ФСБ России задержали гражданина Республики Узбекистан 1995 года рождения по подозрению в совершении теракта, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов», — заявили в ведомстве.

Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила, что задержанного доставили к следователю. В ходе допроса он подтвердил, что его завербовали украинские спецслужбы.

Исполнитель разместил взрывное устройство на припаркованном у подъезда жилого дома электосамокате. После того как кураторам поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда с онлайн-камеры видеонаблюдения, взрывное устройство дистанционно привели в действие.

«За совершение преступления исполнителю гарантировали выезд в одну из европейских стран для проживания и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США», — добавила Петренко.

Ранее стало известно, что у задержанных по делу об убийстве Кириллова было гражданство России.