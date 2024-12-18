Появились фотографии исполнителя убийства генерал-лейтенанта Кириллова

В распоряжении 360.ru появились фотографии исполнителя убийства начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. О его задержании стало известно ранее в среду.

На кадрах гражданин Узбекистана 1995 года рождения в основном в компании со своими друзьями. На одной из фотографий он демонстрирует неприличные жесты на фоне Москва-Сити.

Следственный комитет сообщал, что подозреваемого задержали благодаря данным с камер видеонаблюдения.

Источник 360.ru отметил, что задержание фигуранта произошло в деревне Черное рядом с Балашихой, где он пытался скрыться. Исполнитель проживал в хостеле на соседней улице с местом совершения теракта.

Фигурант получил задание об убийстве высокопоставленного военного от украинских кураторов, которые за преступление пообещали ему 100 тысяч долларов и проживание в одной из европейских стран. Молодой человек заминировал электросамокат рядом с домом, из которого вышли Кириллов и его помощник, они погибли при взрыве.

Ранее ФСБ опубликовала кадры допроса фигуранта сразу после задержания.