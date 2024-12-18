На место теракта на Рязанском проспекте в Москве начали нести цветы

На месте гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова появились цветы. Об этом сообщил 360.ru источник.

Генерал погиб накануне утром, выходя из дома на Рязанском проспекте в Москве. На электросамокате, припаркованном у подъезда, сдетонировало взрывное устройство. Смертельные ранения получил и помощник Кириллова Илья Поликарпов.

Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в преступлении. По данным следствия, один из них, завербованный украинскими спецслужбами, разместил взрывчатку на самокате и поставил у подъезда.

Бомбу дистанционно привели в действие, когда увидели выходящего из подъезда Кириллова через камеру, установленную в припаркованном рядом автомобиле каршеринга. За преступление исполнителю обещали выезд из России в европейскую страну и вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.